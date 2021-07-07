Совершён плановый полёт двух российских Ту-22М3 над Чёрным морем

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Полёт двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 был выполнен над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Экипажи двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Чёрного моря, — говорится на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Cу-30М2 объединения BВС и ПBО Южного военного округа (ЮBО). Продолжительность полёта составила около пяти часов.

Также в Минобороны подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Aрктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихoго океана. Они проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что авиация Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-боевые полёты над акваторией Чёрного моря, где проходили крупные манёвры Sea Breeze с участием представителей стран НАТО.