Россия начала поставки автоматов АК-12 в страны ближнего зарубежья

https://static.news.ru/photo/d06582d2-e2aa-11ea-9326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Российский концерн «Калашников» начал поставлять автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья, заявил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

В настоящее время ведутся работы в направлении принятия на вооружение другими силовыми ведомствами. Кроме того, начались поставки в страны ближнего зарубежья, — сказал Тарасов в интервью РИА Новости.

При этом он не уточнил, в какие страны начались поставки.

Также гендиректор «Калашникова» рассказал, что концерн выполнил обязательства по поставке автоматов АК-12 в Минобороны РФ за 2020 год.

Он пояснил, что основная производственная площадка, которая находится в Ижевске, уже приступила к выполнению обязательств по контракту на 2021 год.

Концерн разработал автомат АК-12 калибра 5,45 мм в рамках программы «Ратник» в качестве элемента перспективного комплекса оснащения военных РФ и был принят на вооружение российской армии в 2018 году.

Как ранее писал NEWS.ru, концерн «Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО. Он будет впервые представлен на форуме «Армия-2020».