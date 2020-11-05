Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 назвали «настоящим убийцей»

https://static.news.ru/photo/229bc976-1f55-11eb-9476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 является «настоящим убийцей». Такую оценку самолёту дали американские журналисты.

По их мнению, боевая машина отличается значительным и при этом постоянно расширяющимся комплексом вооружения, способна нести ракеты класса «воздух — воздух», противокорабельные и крылатые ракеты класса «воздух — земля», пишет портал argumenti.ru.

Кроме того, Су-34 хорошо себя показал во время антитеррористической операции РФ в Сирии, считают эксперты. В 2015–2016 годах Су-34 несколько раз атаковали управляемыми бомбами позиции боевиков на территории республики. Журналисты из США считают, что машина представляет собой практически самолёт пятого поколения.

Накануне британское издание The Economist выпустило материал, посвящённый эволюции российских вооружённых сил после распада Советского Союза. Автор статьи подчёркивает , что ни одной стране в мире не удалось так быстро восстановить утраченный военный потенциал, как это сделала Россия.

В ранний постсоветский период российская армия находилась в плачевном состоянии. К конфликту с Грузией в 2008 году Вооружённые силы РФ подошли, имея на вооружении в основном старую советскую технику. Так, 97% боевых самолётов были выпущены в СССР. С тех пор армия стремительно модернизировалась, утверждается в материале. В настоящий момент ВВС РФ более чем на 70% состоят из новых машин.

Ранее глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что в ближайшие десять лет изменится исторический ядерный баланс в мире, передавал NEWS.ru. По мнению американского военного, у Вашингтона впервые появятся два серьёзных соперника с высоким ядерным потенциалом в лице Москвы и Пекина.