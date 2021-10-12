России могут ограничить доступ на крупнейший рынок сбыта патронов

Новые санкции США значительно ограничили возможности по поставке российских патронов на американский рынок. Сейчас Россия является главным поставщиком патронов в США и из-за санкций предприятиям понадобится господдержка, пишет РБК.



Российские производители патронов для гражданского оружия могут значительно сократить присутствие на крупнейшем для себя экспортном рынке США из-за дополнительных санкций по делу Навального, введённых 20 августа и ограничивающих импорт в США стрелкового оружия и боеприпасов из России. Для отмены этих санкций президент США должен заверить конгресс в том, что Россия отказалась от использования химоружия и возместит ущерб Навальному.



Ежегодные поставки патронов российских производителей в США превышают $100 млн (более 7,2 млрд рублей). В августе импорт российских патронов вырос почти до $28 млн по сравнению менее чем с $0,7 млн месяцем ранее. В целом же на долю РФ приходится более 21% совокупного импорта оружейных патронов в США за 2020 год, российские патроны обеспечивают порядка 4% всего американского рынка огнестрельных боеприпасов. Владелец компании MKS Supply Чарлз Браун полагает, что санкции могут усугубить имеющийся дефицит патронов в США и привести к росту розничных цен на них.



Как отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, в начале 2000-х годов 70–80% произведённых в России патронов поставлялись на экспорт, большая часть которого уходила на американский рынок. Теперь же российским производителям просто некуда перенаправить поток: аналогичного спроса нет в том числе на внутреннем рынке, а российскую долю на американском рынке с большой вероятностью захватят другие поставщики.

Нельзя сказать, что ситуация сильно изменилась к 2021 году. Практически все российские производители патронов живут экспортом. В США самый большой рынок патронов в мире. Там распространено индивидуальное владение оружием, много стрелковых клубов, развита стрелковая культура, — отметил эксперт.

По словам экспертов, поставки российских патронов в США остановятся не сразу: отклоняться будут новые или ещё не одобренные заявки на импорт огнестрельного оружия или боеприпасов. Импорт по уже выданным разрешениям, действующим два года, может продолжаться. По словам исполнительного директора Союза оружейников России Владимира Жихарева, многое зависит от того, успели ли американские импортёры получить разрешение на ввоз боеприпасов до вступления санкций в силу.

Как заявил в 2019 году индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов, из-за санкций отечественные производители стрелкового оружия и патронов теряют около 10 млрд рублей выручки в год. Как отмечает независимый экономист Владимир Тихомиров, таким предприятиям может быть предоставлена господдержка, но она не распространится на всех производителей. По его мнению, результатом санкций может стать консолидация отрасли и сокращение совокупного производства. Господдержка же может принять форму низкопроцентных кредитов, увеличения гособоронзаказа в части патронов или прямого субсидирования предприятий. Представители патронных заводов ситуацию не прокомментировали.

Ранее сотрудники ФСБ и полиции провели в Московском регионе, Воронежской, Смоленской и Пензенской областях спецоперацию по изъятию оружия из незаконного оборота. По её итогам были задержаны пять оружейников. В ходе обысков по их месту жительства нашли 17 пистолетов и револьверов, штурмовую винтовку иноcтранного производства, обрез ружья, два карабина, пять запалов и грaнату, более 500 разных патронов, более трёх килогрaммов взрывчатки. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность трёх мастерских по переделке, ремонту и восстановлению боевых свойств огнестрельного оружия из охолощённого. Они располагались в округе Воскресенск Московской области, Пензенской и Смоленской областях.