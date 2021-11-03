Путин заявил, что завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Александр Чеков
Александр Чеков
16:52, 03 ноября 2021
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в акватории Белого моря во время выполнения стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной целиФото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Завершаются госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», ВМФ их получит с 2022 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на очередном совещании по оборонной тематике, напомнив, что разработка передовых вооружений на десятилетия обеспечила высокий уровень военной безопасности страны, передаёт ТАСС.
Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России, — цитирует его агентство.
Новая гиперзвуковая ракета будет размещаться на кораблях ВМФ России. Данное вооружение, по оценкам специалистов из России, даст неоспоримые преимущества российским флотам против любого вида надводной цели.
Ранее в Пентагоне заявили, что ракета «Циркон» должна поступить на вооружение России в ближайшие годы, а её показатель скорости не оставляет никаких шансов оказать какое-либо противодействие.