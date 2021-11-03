Путин заявил, что завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин оценил уровень военной безопасности страны как высокий. Этого удалось добиться благодаря созданию лазерного, гиперзвукового, кинетического и других видов вооружений, не имеющих аналогов в мире. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьёзно, в разы повысило возможности вооруженных сил на...