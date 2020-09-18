Путин рассказал, зачем в России создали гиперзвуковое оружие

https://static.news.ru/photo/bdb7ea06-fa6c-11ea-b58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/youtube.com

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России необходимо было создать гиперзвуковое оружие после того, как США вышли из Договора по противоракетной обороне (ПРО). В День оружейника глава государства также поздравил всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса страны.

Выход Соединённых Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развёртывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал, — цитирует РИА Новости Путина.

Президент поблагодарил почётного гендиректора и генконструктор ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Герберта Ефремова и его коллег за то, что «этого не случилось».

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин сообщил, что автором гиперзвукового боевого блока «Авангард» является Герберт Ефремов. Он наградил его орденом Андрея Первозванного. Ранее заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен признал, что Пентагон в сфере гиперзвукового оружия совершил ошибку. Ещё десять лет назад американцы создавали прототипы, но после первых неудач свернули проекты. Теперь американцам потребуются годы, чтобы восстановить программу.