Путин: очередной пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» прошёл безупречно

Президент России Владимир Путин сообщил, что утром 24 декабря был произведён пуск гиперзвуковой ракеты«Циркон». Как отметил глава государства, испытания проведены «успешно, безупречно», сообщили РИА Новости.

Сегодня ночью, точнее под утро, проведён залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны. Существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении её обороноспособности, — сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Глава государства также передал свои поздравления коллективам, которые работали над созданием гиперзвуковой системы «Циркон», поблагодарив её разработчиков, инженеров и конструкторов.

Я вас прошу передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим, всем, кто имеет отношение к этой работе, самые искренние слова благодарности, — отметил Путин.

После поздравлений президент России заявил, что намерен позвонить главе Минпромторга Денису Мантурову по окончании Госсовета.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с 2022 года начнутся серийные поставки в российскую армию гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», государственные испытания которой завершаются. Шойгу добавил, что количество носителей высокоточного оружия средней и большой дальности увеличится на 30% к 2026 году, а крылатых ракет различных видов базирования — в два раза. По его словам, это стало возможным благодаря оперативному управлению финансовыми ресурсами.

Ранее стало известно, что Объединённая судостроительная корпорация готова начать серийное вооружение боевых кораблей Военно-морского флота России гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Заместитель гендиректора корпорации по военному кораблестроению и специальным программам Владимир Королёв заявил, что решение предусмотрено программой вооружения, которая находится в ведении Генерального штаба.