Российские корабли вооружат ракетами «Циркон» после решения Генштаба

Объединённая судостроительная корпорация готова начать серийное вооружение боевых кораблей Военно-морского флота России гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Как сообщил «Интерфаксу» заместитель гендиректора корпорации по военному кораблестроению и специальным программам Владимир Королёв, это решение предусмотрено программой вооружения, которая находится в ведении Генерального штаба.

Мы в этой программе являемся исполнителями. Если будет нам дана такая команда, мы к этому готовы, — отметил представитель ОСК.

Ранее иранская газета Kayhan предположила, что запуск в массовое производство ракет «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряжённости в отношениях России и Запада. По мнению авторов материала, данный снаряд сможет с лёгкостью «стирать с земли американские города», в то время как неудачи Америки в гонке вооружений подталкивают её к обострению в том числе и дипломатических отношений.

Накануне ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу сообщил, что Североатлантический альянс планирует нападение на Россию как минимум на двух направлениях — в Крыму и в Балтийском море, однако Москва способна остановить возможное вторжение. Помогут ей в этом новейшие противокорабельные гиперзвуковые ракеты «Циркон» и системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400.

Атламазоглу подчеркнул, что крылатые ракеты способны развивать скорость в девять Махов и уничтожать цели в радиусе до тысячи километров. С помощью таких вооружений Россия способна уничтожать корабли и сбивать самолёты Североатлантического альянса при их приближении к Крыму и Балтике.