Шойгу заявил, что поставки ракеты «Циркон» начнутся в 2022 году

Читайте нас в Google Новости

Государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» завершаются, её серийные поставки в российскую армию начнутся с 2022 года, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства, трансляцию с которого ведёт канал «Россия24».

Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». Со следующего года начнутся её серийные поставки, — заявил глава ведомства.

Шойгу добавил, что количество носителей высокоточного оружия средней и большой дальности увеличится на 30% к 2026 году, а крылатых ракет различных видов базирования — в два раза. По его словам, это стало возможным благодаря оперативному управлению финансовыми ресурсами.

Более 258 млрд рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения, — резюмировал министр.

Ранее стало известно, что Объединённая судостроительная корпорация готова начать серийное вооружение боевых кораблей Военно-морского флота России гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Заместитель гендиректора корпорации по военному кораблестроению и специальным программам Владимир Королёв заявил, что решение предусмотрено программой вооружения, которая находится в ведении Генерального штаба.