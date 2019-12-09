https://static.news.ru/photo/64722308-19cb-11ea-83c5-fa163e074e61_660.jpg Катер «Михаил Казанский»

Гидрографический катер катамаранного типа «Михаил Казанский» прошёл государственные испытания и готов к вступлению в состав Военно-Морского флота.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

На заключительном этапе у катамарана проверяли манёвренные и мореходные качества, работу судовых систем и устройств. К концу 2020 года для Гидрографической службы ВМФ планируется построить ещё три больших гидрографических катера этого проекта.

Уникальность катера «Михаил Казанский» заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая значительно увеличила полезную площадь палубы для размещения научного оборудования.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году в Керчи заложат два первых универсальных корабля-дока. ВМФ России сможет принять их в свой состав в 2025 и 2026 годах. Корабли будут аналогами вертолётоносцев типа «Мистраль».