Минобороны стянуло ракетные войска в Свердловскую область

В Министерстве обороны России анонсировали старт учений Ракетных войск стратегического назначения в Свердловской области. Мероприятия проводятся в рамках контрольной комплексной проверки местного ракетного объединения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В рамках контрольной комплексной проверки Оренбургского ракетного объединения в Свердловской области началось командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением, оснащенным подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, в учениях будут задействованы свыше 2000 военнослужащих и 200 единиц техники. В ходе мероприятий комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военных и определит уровень их подготовки. Также будет дана оценка возможности манёвров перспективных образцов вооружения и спецтехники.

Основная цель учения – совершенствование практических навыков командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в организации и осуществлении всех видов обеспечения, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Новосибирской области также начались учения на вертолётах Ми-8 «Терминатор», которые тренируются распознавать подвижные и неподвижные наземные цели предполагаемого противника. Экипажи оттачивают посадку на неподготовленных для этого площадках, а также отрабатывают полёты на маленьких высотах.