Корабль — носитель «Калибров» заложили на Дальнем Востоке

https://static.news.ru/photo/8edc82ae-d14b-11ea-902e-fa163e074e61_660.jpg Корабль проекта 22800 («Каракурт») Фото: mil.ru

Малый ракетный корабль — носитель крылатых ракет «Калибр» проекта 22800 («Каракурт») заложен на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре. Церемония закладки корабля прошла 29 июля с участием врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

Корвет «Павловск» построят для Тихоокеанского флота по гособоронзаказу. Он станет четвёртым кораблём серии, возводимом на АСЗ, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что три других корабля серии — «Удомля», «Ржев» и «Уссурийск» — находятся в «неплохой степени готовности». Вся серия должна быть сдана к 2026 году.

Вице-адмирал ТОФ Денис Березовский на церемонии отметил корветы «Громкий» и «Совершенный», прежде построенные на заводе. По его словам, они успешно прошли испытания в Тихом океане.

Эти корветы подверглись такому испытанию, что сами не ожидали. Но все испытания они прошли достойно, без единой поломки, полностью выполнили задачи и продолжили традиции нашего славного флота, — добавил вице-адмирал.

Основным оружием кораблей проекта 22800 является универсальный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что корвет «Ретивый» проекта 20380 судостроительный завод «Северная верфь» планирует передать Военно-морскому флоту России в 2021 году. Этот корвет спустили на воду весной 2020 года, его испытания стартуют в начале следующего года. На корабле размещены радиолокационный, артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы.