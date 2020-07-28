Корабль — носитель «Калибров» заложили на Дальнем Востоке

Малый ракетный корабль — носитель крылатых ракет «Калибр» проекта 22800 («Каракурт») заложен на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре. Церемония закладки корабля прошла 29 июля с участием врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
Корвет «Павловск» построят для Тихоокеанского флота по гособоронзаказу. Он станет четвёртым кораблём серии, возводимом на АСЗ,
Вице-адмирал ТОФ Денис Березовский на церемонии отметил корветы «Громкий» и «Совершенный», прежде построенные на заводе. По его словам, они успешно прошли испытания в Тихом океане.
Эти корветы подверглись такому испытанию, что сами не ожидали. Но все испытания они прошли достойно, без единой поломки, полностью выполнили задачи и продолжили традиции нашего славного флота, — добавил вице-адмирал.
Основным оружием кораблей проекта 22800 является универсальный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».
Ранее NEWS.ru сообщал, что корвет «Ретивый» проекта 20380 судостроительный завод «Северная верфь» планирует передать Военно-морскому флоту России в 2021 году. Этот корвет спустили на воду весной 2020 года, его испытания стартуют в начале следующего года. На корабле размещены радиолокационный, артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы.
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