Корвет «Ретивый» передадут ВМФ в 2021 году

https://static.news.ru/photo/ab28e4cc-ac8c-11ea-94bb-fa163e074e61_660.jpg Церемония спуска на воду корвета «Ретивый» (проекта 20380) в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Корвет «Ретивый» проекта 20380 судостроительный завод «Северная верфь» планирует передать Военно-морскому флоту России в 2021 году. Этот корвет спустили на воду три месяца назад, его испытания стартуют в начале следующего года.

«Ретивый» мы сдаём в 2021 году. Я думаю, что в этом, 2020 году мы закончим постройку. Швартовные испытания начнём где-то в начале следующего года и дальше перейдём к заводским и государственным испытаниям, — сообщил РИА Новости гендиректор завода Игорь Пономарёв.

Российские многоцелевые корветы выполняют задачи по обнаружению и уничтожению подлодок и надводных кораблей противника, обеспечивают высадку десанта. На кораблях размещены радиолокационный, артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы.

Как писал NEWS.ru, стратегическую подлодку «Князь Владимир» в скором времени примут в состав Северного флота России. Дата проведения торжественной церемонии будет зависеть от ряда факторов, в том числе от ситуации с коронавирусом. Подлодка является головным кораблём проекта 955А атомных субмарин четвёртого поколения — «Борей-А». Она отличается от крейсеров проекта 955 пониженной шумностью и лучшей управляемостью. 21 мая атомная подлодка «Князь Владимир» завершила контрольные испытания в Белом море. В настоящий момент крейсер находится в Северодвинске.