Истребителям Су-57 и F-35 в США предрекли закат

https://static.news.ru/photo/cd8566de-fd2d-11ea-976b-fa163e074e61_660.jpg Истребитель F-35B Lightning II Фото: Jomark Almazan/U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские и американские истребители пятого поколения Су-57 и F-35 Lightning II вскоре потеряют свою роль в небе из-за развития технологий и подходов, разрабатываемых в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Об этом сообщает американское издание The Drive.

Боевая авиация будущего будет выглядеть кардинально иначе, чем она выглядела десятилетия назад. В результате мы, вероятно, вступаем в закат эпохи, когда истребитель безраздельно властвует в воздушных боях, — отмечает издание.

Оно посвятило публикацию заявлению помощника по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилла Ропера, прозвучавшему в сентябре. Военный чиновник тогда рассказал о лётных испытаниях «истребителя шестого поколения». По мнению издания, на самом деле речь могла идти о тестировании соответствующей платформы, предполагающей существование семейства разнообразных летательных аппаратов и связанных с ними датчиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США вскоре разместят на Аляске 150 истребителей F-22 и F-35 пятого поколения. Об этом заявил сенатор от штата Дэн Салливан. Это сделает северный регион местом самой большой концентрации самолётов-невидимок. В Америке не скрывают, что подобная игра мускулами — ответ на участившиеся полёты российской авиации за полярным кругом и усиление противостояния с РФ в регионе в целом.