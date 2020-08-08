Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/6b103536-da66-11ea-8ed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающуюся к российской госгранице воздушную цель. В воздух на перехват был поднят истребитель Су-27.

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа, — цитирует РИА Новости Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Отмечается, что российский истребитель с безопасного расстояния идентифицировал воздушный объект, как самолёт радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.

Уточняется, что нарушения госграницы РФ допущено не было. Американские самолёты развернулись, а Су-27 вернулся на аэродром базирования. Весь полёт проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США. Иностранные самолёты-разведчики не нарушили государственную границу России, а полёты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.