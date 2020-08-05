Истребитель Су-27 перехватил два самолёта США над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/1e5d77e0-d73b-11ea-aa89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающиеся к российской госгранице две воздушные цели. В воздух был поднят истребитель Су-27, его экипаж идентифицировал самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.

Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США, — цитирует ТАСС сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Уточняется, что нарушения госграницы РФ допущено не было. Американские самолёты развернулись, а Су-27 вернулся на аэродром базирования. Весь полёт проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Это уже седьмой подобный случай за последние две недели.

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США. Иностранные самолёты-разведчики не нарушили государственную границу России, а полёты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.