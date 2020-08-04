Истребитель РФ перехватил норвежский самолёт над Баренцевым морем

https://static.news.ru/photo/0dd45108-d666-11ea-aea4-fa163e074e61_660.jpg МиГ-31 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили приближающийся к госгранице РФ самолёт. Истребитель МиГ-31 срочно вылетел на его перехват, в результате норвежский Falcon 20 повернул от границы России.

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, — цитирует РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Уточняется, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии. Полёт российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской госграницы допущено не было.

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США. Иностранные самолёты-разведчики не нарушили государственную границу России, а полёты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.