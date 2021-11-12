Москва поставит Минску истребители и системы ПВО

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал, что Москва и Минск подписали контракты на поставку Белоруссии авиации и систем ПВО. В частности, в республику отправятся вертолёты, истребители и другое вооружение, пишет РИА Новости.

В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолётов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения, — сказал Шугаев.

Директор ФСВТС отметил, что вся продукция будет поставлена в сроки, указанные в контрактах. Задержки не предвидится.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал, что Россия приступила к поставкам зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию. Соответствующий контракт был заключён в октябре 2018 года.

Согласно договорённости, Индия должна получить пять полковых комплектов С-400. Условия контракта России надлежит исполнить к апрелю 2023 года.