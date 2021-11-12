Россия начала поставлять Индии ракетные системы С-400

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Россия приступила к поставкам зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию. Об этом рассказал РИА Новости глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Соответствующий контракт был заключён в октябре 2018 года.

Поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику, — цитирует агентство Шугаева.

Согласно договорённости, Индия должна получить пять полковых комплектов С-400. Условия контракта России надлежит исполнить к апрелю 2023 года. Его стоимость составляет $5,4 млрд.

Ранее сообщалось, что Индия и Китай могут стать первыми странами, которым Россия поставит новейшую зенитную ракетную систему С-500 «Прометей». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Радиус поражения составляет порядка 600 километров.

Кроме того, индийские власти намерены приобрести российские истребители Су-30. Они будут применяться для сдерживания Китая на фоне обострения ситуации на границе с КНР.