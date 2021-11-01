Стало известно, зачем Индия закупает российское вооружение

Индия намерена использовать российские истребители Су-30 для сдерживания Китая на фоне обострения ситуации на границе с КНР. Также индийские власти рассчитывают на поставки других вооружений из России, в частности, систем ПВО С-400 в декабре 2021 года, рассказал Lenta.ru профессор китаеведения в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели Шрикант Кондапалли.

Индия делает это не для того, чтобы сравняться с китайским военным потенциалом, а для того, чтобы сдержать Пекин и, по возможности, убедиться, что он понесёт большие потери в случае войны, — заявил Кондапалли.

По его словам, военный арсенал Индии на 70% состоит из российского оружия. Кондапалли отметил, что в дальнейшем страна увеличит объёмы поставок оружия из США, при этом сохранив импорт из России.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Индия и Китай могут стать первыми странами, которым Россия поставит новейшую зенитную ракетную систему С-500. Он также отметил, что ЗРС могут получить другие государства, с которыми у РФ налажены партнёрские отношения.