https://static.news.ru/photo/47fb855c-59fe-11ea-b89c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Фрегаты Черноморского флота РФ проходят проливы Босфор и Дарданеллы. Корабли двигаются в Средиземное море. «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» оснащены ракетным комплексом «Калибр-НК». Ещё одно военное судно — «Адмирал Эссен» — уже находится в Средиземном море с конца 2019 года.

Фрегаты относятся к проекту 11356Р/М. Это многоцелевые сторожевики, предназначенные для действий в дальней морской зоне. Они способны уничтожать надводные и подводные цели, наземные объекты и коммуникации, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» и ракетный катер «Р-60» провели учения по уничтожению условного противника в Чёрном море. Корабельная группа Черноморского флота (ЧФ) вышла в море для зачётных артиллерийских и зенитных ракетных стрельб.

Все воздушные цели были уничтожены электронными пусками. В качестве морских целей — кораблей условного противника — использовались щиты-мишени. Артиллерийские расчёты кораблей провели также стрельбы по плавающим минам и авиационным бомбам, сброшенным на парашютах.