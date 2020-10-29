Эксперт объяснил, почему для Турции принципиально использовать С-400

https://static.news.ru/photo/5c3cfe6c-19d2-11eb-b62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риск Анкары попасть под американские санкции из-за использования российских ЗРК С-400 возрастает, заявили в Вашингтоне. Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош объяснил, почему для Турции принципиально использовать российское вооружение.

Турция решительно настроена на включение ракетных комплексов С-400 в общую систему противовоздушной обороны страны и постановки их на боевое дежурство. Это и есть операционализация С-400, против чего выступают американцы, — рассказал Бартош в эфире радио Sputnik.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доведёт эту программу до конца и С-400 будут стоять на вооружении турецкой армии. Штаты неоднократно угрожали санкциями и сворачиванием программы по истребителям F-35. Как это скажется на частичном производстве боевых машин, покажет будущее, отметил эксперт.

Вашингтон опасается, что использование С-400 против американских самолётов откроет некоторые технические секреты, также российские ЗРК не вписываются в систему ПВО НАТО, напомнил Бартош.

Но турки заявили, что это будет их чисто национальный проект. Поэтому этот вопрос достаточно принципиальный, — считает военный эксперт.

Кризис в отношениях Анкары и Вашингтона начался в середине июля 2019 года. Американская сторона требовала отказаться от сделки по покупке С-400. Взамен она предлагала купить комплексы Patriot, грозя задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара не пошла на уступки.

Как писал NEWS.ru, турецкие власти продолжают проверку и подготовку С-400. Об этом заявили в Минобороны республики. В Анкаре подчеркнули, что ждут от НАТО альтернативы С-400 вместо критики.