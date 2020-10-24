Анкара продолжает проверять и готовить российские С-400

https://static.news.ru/photo/f773bc52-15e7-11eb-a6e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция продолжает проверку и подготовку ЗРС С-400, купленных у России, передаёт Минобороны республики. Москва поставила Анкаре «Триумф» летом 2019 года. Военная сделка вызвала кризис в отношениях Анкары и Вашингтона.

Американцы требовали от Турции отказаться от сделки, предлагали приобрести комплексы Patriot производства США. Республика не пошла на уступки, несмотря на угрозу задержать или отменить поставку истребителей F-35. Глава Турции Эрдоган заявлял, что покупка ЗРК С-400 является внутренним делом страны.

Мы продолжаем проверку и подготовку приобретённых систем [С-400], как это и планировалось. Поставки этих систем, их испытание и системные проверки не означают, что Турция отдаляется от НАТО, — цитирует агентство Anadolu главу Минобороны Турции Хулуси Акара.

Турция не будет консультироваться с Соединёнными Штатами Америки по поводу использования российских ЗРС С-400, заявил глава республики Реджеп Эрдоган. Политик также подтвердил, что Анкара накануне провела испытание данного комплекса. ЗРС С-400, которые республика купила у РФ, будут использоваться независимо от системы НАТО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский истребитель пятого поколения F-35 является единственным самолётом, который сможет противостоять РФ. По мнению аналитиков, в случае боевых действий самолёты F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести значительный вклад с первых часов конфликта.