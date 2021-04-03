Эксперт National Interest рассказал, почему Украине не победить Россию

https://static.news.ru/photo/958acffe-9566-11eb-ba8b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской армии существует пять видов оружия, которые обеспечат Москве победу, если начнётся война с Украиной. Об этом заявил эксперт журнала National Interest Марк Епископос.

По его мнению, у российской армии заметное превосходство в воздухе и по части противоракетной обороны, что создаст большие сложности для ВСУ. Зенитные ракетные комплексы С-400 способны поражать самолёты, беспилотники и ракеты в радиусе 400 километров. При этом украинские ПВО и авиация не способны противостоять истребителям Су-35С, оснащённым ракетами класса «воздух — земля» и управляемыми бомбами, пишет издание.

В случае сухопутных боёв у России преимущество из-за большого количества танков Т-90М и бронемашин БМП-3М. Последние будут лучше действовать в городских условиях.

Пятым видом оружия Епископос назвал российские самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», оснащённые продвинутой технологией прицеливания и способные производить до восьми выстрелов в минуту.

Как писал NEWS.ru, власти Киева предложили НАТО провести совместные военные учения, а также организовать авиапатрулирование украинского воздушного пространства из-за «скопление российских войск» у границы Украины в Донбассе. Об этом стало известно после встречи замруководителя офиса президента Романа Машовца с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым. По данным офиса президента Украины, с начала года «российские войска свыше 570 раз нарушали режим тишины» в Донбассе. Кроме того, Машовец обвинил РФ в несоблюдении международных договорённостей и режима тишины.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Введён запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования дронов.