https://static.news.ru/photo/f213727c-e837-11e9-9c57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Corban Lundborg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центральноафриканская республика путём поставок получила от России огнестрельное оружие, в числе которого — автоматы, пулемёты и винтовки Мосина 1944 года.

Об этом 6 октября сообщает корреспондент телеканала «Россия 1».

Сейчас мы получили 14 самолётов. Это вторая партия поставки оборудования. Мы благодарны за сотрудничество. Вы знаете, чтобы встать на ноги стране, которая в кризисе, необходимо участие многих друзей, — передаёт телеканал слова представителя власти ЦАР.

Ранее News.ru сообщал, что Россия на безвозмездной основе отправила в ЦАР две партии стрелкового оружия. Позднее в Сети появилась соответствующая фотография.