В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» показали специальный репортаж Александра Рогаткина из Центральноафриканской Республики (ЦАР).
В сюжете зрители увидели фрагмент общения корреспондента со старшим инструктором Геннадием Ивановым. Мужчина заявил, что он и его коллеги не имеют никакого отношения к ЧВК Вагнера.
Мы не имеем никакого отношения к ЧВК Вагнера от нашей России. Честь российского солдата не должна быть нигде испачкана, — пояснил он.
Команда Conflict Intelligence Team, занимающаяся расследованием военных конфликтов, обратила внимание на продемонстрированный в сюжете список из 10 «заповедей бойца». Текст напечатан на фоне награды ЧВК Вагнера.
«Вести недели» показали в ЦАР россиян, которые «не имеют никакого отношения к ЧВК Вагнера», но что-то пошло не так pic.twitter.com/rY8B4NmX7e