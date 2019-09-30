https://static.news.ru/photo/e51e3ae0-e38f-11e9-993d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hummam Sheikh Ali/Xinhua/Global Look Press

В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» показали специальный репортаж Александра Рогаткина из Центральноафриканской Республики (ЦАР).

В сюжете зрители увидели фрагмент общения корреспондента со старшим инструктором Геннадием Ивановым. Мужчина заявил, что он и его коллеги не имеют никакого отношения к ЧВК Вагнера.

Мы не имеем никакого отношения к ЧВК Вагнера от нашей России. Честь российского солдата не должна быть нигде испачкана, — пояснил он.

Команда Conflict Intelligence Team, занимающаяся расследованием военных конфликтов, обратила внимание на продемонстрированный в сюжете список из 10 «заповедей бойца». Текст напечатан на фоне награды ЧВК Вагнера.

«Вести недели» показали в ЦАР россиян, которые «не имеют никакого отношения к ЧВК Вагнера», но что-то пошло не так pic.twitter.com/rY8B4NmX7e — CIT (@CITeam_ru) September 30, 2019

Ранее News.ru сообщал, что Россия на безвозмездной основе отправила в ЦАР две партии оружия. Позднее в Сети появилась фотография российского стрелкового оружия, которое было поставлено в республику.