https://static.news.ru/photo/f9a46520-e916-11e9-b25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Американский журнал The National Interest составил список из пяти лучших танков, созданных в СССР и России. Рейтинг возглавил Т-14 «Армата».

По мнению авторов статьи, из-за своих конструктивных особенностей эта боевая машина является потенциально самым опасным танком в мире.

На второе место составители рейтинга поставили проект Т-95. Точные характеристики разработки засекречены, но на основе имеющихся в широком доступе данных он назван «возможно, самым смертоносным российским танком».

Третью строчку в списке занял Т-90. В статье отмечается, что после модернизации вооружения и брони он будет способен превзойти американские «Абрамсы».

Четвёртое и пятое места авторы отдали танкам Т-54/Т-55 и легендарной «тридцатьчетвёрке» (Т-34). На сайте издания отмечается, что именно благодаря этому танку советские войска смогли эффективно противостоять бронетехнике гитлеровской Германии.

Ранее News.ru писал, что военные журналисты США подсчитали соотношение количества танков у России, США и стран НАТО в Европе. Выяснилось, что РФ превосходит страны альянса по этому показателю практически вдвое. Вместе с американскими и канадскими танками на счету НАТО 18 тысяч боевых машин против 22 тысяч на вооружении РФ.