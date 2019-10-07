Американский журнал The National Interest составил список из пяти лучших танков, созданных в СССР и России. Рейтинг возглавил Т-14 «Армата».
По мнению авторов статьи, из-за своих конструктивных особенностей эта боевая машина является потенциально самым опасным танком в мире.
На второе место составители рейтинга поставили проект Т-95. Точные характеристики разработки засекречены, но на основе имеющихся в широком доступе данных он назван «возможно, самым смертоносным российским танком».
Третью строчку в списке занял Т-90. В статье отмечается, что после модернизации вооружения и брони он будет способен превзойти американские «Абрамсы».
Четвёртое и пятое места авторы отдали танкам Т-54/Т-55 и легендарной «тридцатьчетвёрке» (Т-34). На
Ранее News.ru писал, что военные журналисты США подсчитали соотношение количества танков у России, США и стран НАТО в Европе. Выяснилось, что РФ превосходит страны альянса по этому показателю практически вдвое. Вместе с американскими и канадскими танками на счету НАТО 18 тысяч боевых машин против 22 тысяч на вооружении РФ.
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