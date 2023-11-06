Володин заявил о токсичности Зеленского Володин: Зеленский становится нерукопожатным и токсичным политиком

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский становится для многих токсичным политиком, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, участь его незавидна, так как «марионетки хорошо не заканчивали».

Зеленский становится для многих нерукопожатным, токсичным политиком. Участь его незавидна — марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны, — пишет Володин.

Спикер Госдумы отмечает, что «война до последнего украинца» обернулась огромными людскими потерями для страны. Но население не хочет воевать и погибать «за нацистов и коррупционеров». Власть в Киеве, по его словам, сохраняется, благодаря тому, что отправляет «жителей на верную смерть.

Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить, — подчеркнул он.

Ранее о «спетой песенке Зеленского» говорил и экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, страны Запада уже ведут кампанию по дистанцированию от президента Украины. Он также обратил внимание, что ВСУ фактически прекратили наступление. Это значит, что в Белом доме не услышат долгожданных новостей об успехах Киева на фронте, резюмировал Соскин.