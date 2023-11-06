Президент Украины Владимир Зеленский становится для многих токсичным политиком, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, участь его незавидна, так как «марионетки хорошо не заканчивали».

Зеленский становится для многих нерукопожатным, токсичным политиком. Участь его незавидна марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны, — пишет Володин.

Спикер Госдумы отмечает, что «война до последнего украинца» обернулась огромными людскими потерями для страны. Но население не хочет воевать и погибать «за нацистов и коррупционеров». Власть в Киеве, по его словам, сохраняется, благодаря тому, что отправляет «жителей на верную смерть.

Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить, — подчеркнул он.

Ранее о «спетой песенке Зеленского» говорил и экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, страны Запада уже ведут кампанию по дистанцированию от президента Украины. Он также обратил внимание, что ВСУ фактически прекратили наступление. Это значит, что в Белом доме не услышат долгожданных новостей об успехах Киева на фронте, резюмировал Соскин.