Володин: в американские выборы вмешалась Украина Спикер Госдумы Володин заявил о вмешательстве Украины в американские выборы

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в американские выборы заранее «вмешалась» Украина. Он написал в своем Telegram-канале, что речь идет о промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся уже через три с половиной месяца.

По словам Володина, от этого голосования во многом зависит дальнейшая судьба американского президента Джо Байдена. Дело в том, что он всегда принимал активное участие в политической жизни Украины.

В этих выборах важную роль играет Украина. Ещё вице-президентом Байден был участником её политической жизни и активным сторонником Майдана. Заняв Овальный кабинет Белого дома, он стал идеологом ведения войны до последнего украинца, и сделал всё, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе, — написал Володин.

По его словам, именно сейчас Байдену просто крайне необходимо продолжение военных действий на Украине, потому что от этого зависит, сможет ли он удержать власть — или же ему может грозить импичмент.

Ранее полковник США Дуглас Макгрегор написал, что президент США Джо Байден терпит поражение в битве с Россией за Украину. НАТО находится на последнем издыхании, европейская поддержка политики Вашингтона может рухнуть из-за экономических трудностей, к которым привели санкции, считает он.