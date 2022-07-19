Американский полковник заявил о поражении Байдена в битве за Украину

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден терпит поражение в битве с Россией за Украину. НАТО находится на последнем издыхании, европейская поддержка политики Вашингтона может рухнуть из-за экономических трудностей, к которым привели санкции, пишет полковник США Дуглас Макрегор в статье, опубликованной The American Conservative.

По его словам, проблема НАТО состоит в том, что антироссийские санкции Байдена грозят Европе экономическим Армагеддоном. В качестве примера полковник привел Германию, которая представляет собой крупнейшую экономику ЕС и ключевую страну в Альянсе. Он указал, что ФРГ сейчас испытывает значительные трудности и, если ее власти наперекор политике Байдена возглавят в Европе движение за прекращение конфликта на Украине, то поддержка НАТО и противостояния США с Россией «стремительно рухнет».

Его (Байдена – NEWS.ru) любимая лошадь, НАТО, на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, – это экономика США и Европы, - написал Макгрегор.

Он добавил, что политика США опасна не только для них самих, но и для Европы. Американцы и европейцы уже начинают злиться «на своих робких и бестолковых» лидеров.

Ранее сообщалось, что большинство избирателей в США не одобряет работу Байдена на посту президента. Его деятельностью разочарованы жители 44 из 50 штатов. СМИ предсказывают американскому лидеру «сомнительное будущее», если он решит баллотироваться на второй срок.