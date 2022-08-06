Володин призвал США «покаяться» за использование ядерного оружия Володин предложил сделать 6 и 9 августа днями покаяния США за Хиросиму и Нагасаки

Фото: Global Look Press

Бомбардировка Нагасаки

Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, применившей ядерное оружие, а потому Вашингтон должен покаяться за свои преступления, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, о чем рассказал в своем Telegram-канале. По его мнению, официальными днями покаяния должны стать 6 и 9 августа — именно в эти дни в 1945 году США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

6 августа 1945 года, 77 лет назад, США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Через три дня уничтожили второй город — Нагасаки. Которые не представляли никакой угрозы. США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие. 6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан, — заявил политик.

По мнению Володина, использование ядерного оружия ничему не научило США, и они продолжают строит свою политику на «колониальных принципах, убивая сотни тысяч мирных жителей, чтобы показать свою мощь и запугать весь мир».

После Хиросимы и Нагасаки были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, — пишет он.



Ранее Володин заявил, что конфликтная ситуация на границе Сербии и Косово была спровоцирована Вашингтоном. По его словам, главной целью США является ослабление стран, занимающих независимую позицию. Володин добавил, что ООН, ОБСЕ и Европа самоустранились от решения проблем в регионе.