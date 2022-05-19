В России следует не только переформатировать работу по развитию технологий, но и найти виновных в провале программы импортозамещения, заявил NEWS.ru источник, близкий к Совету безопасности РФ. По его словам, проблема достигла такого уровня, что вместо реального импортозамещения «банально клеили шильдики, что сделано в России». Источник не исключил, что в поиске ответственных за технологическое отставание могут задействовать Совбез, ФСБ, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.
Собеседник NEWS.ru отметил, что за долгое время России не удалось создать свою технологическую базу во многих сферах. Но даже там, где заместить иностранную продукцию удалось, с этим есть проблемы. В пример он привёл аппараты ИВЛ, которые действительно создаются в РФ: «На них можно работать, но они значительно уступают западным аналогам». По словам источника, есть мнение, что добиться успеха в импортозамещении удалось только в сельском хозяйстве, хотя «там тоже есть проблемы».
Нам сейчас нужно эти программы (импортозамещения. — NEWS.ru) пересмотреть. Правильно было бы наказать тех, кто воровал, — подчеркнул он. — Почему [мы не делаем многих товаров]? Потому что часть нашей экономической элиты построено по принципу откатов, если будет производство, будет меньше откатов, чем от контрактов о закупках.
За последние восемь лет Китай смог сильно развить своё производство, а в России были «не заинтересованы в этом», поэтому «необходимо провести анализ, пересмотреть программу, выявить всех лоббистов, убрать их с этого рынка», высказал мнение собеседник NEWS.ru.
Позицию о пересмотре программы импортозамещения, по его словам, поддерживает секретарь Совбеза Николай Патрушев. Поиском виновных в провале должны заниматься Совбез, ФСБ и обе палаты парламента, «чтобы не было возможности договориться с теми, кто имеет большие финансовые возможности».
Первой с заявлением об импортозамещении выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она высказала мнение, что программу следует пересмотреть и актуализировать, так как в ней предусмотрены слишком плавные темпы, уверена она. Вслед за ней свою позицию высказал член СПЧ Кирилл Кабанов, который написал, что Матвиенко «достаточно мягко дает определение происходящему», а сам он может высказаться иначе: «Программа импортозамещения в значительной степени была провалена». Эту позицию поддержал комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах, — написал сенатор.
В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился со словами о провале импортозамещения. По его словам, невыполненные планы действительно есть, но экономика страны находится в агрессивных условиях и несмотря на это ведется напряженная работа.
Вице-президент Росптицесоюза, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Лисовский в разговоре с NEWS.ru согласился, что проблемы с импортозамещением в России есть. Однако, по его мнению, это результат не злого умысла и специальных действий, а искреннего заблуждения.
Почему-то все считали, что теперь мы все братья, мы в глобальном рынке, не надо страховаться, не надо стараться производить то, что у нас дороже производить, чем покупать, и тому подобное. Этот подход глубоко засел у либералов в правительстве, к сожалению, это дало такие результаты, — подчеркнул аграрий.
Он объяснил, что в России деньги не отправляли в экономику, а собирали в «кубышку», а высокая ставка рефинансирования Центробанка делала кредиты дешёвыми для населения, но дорогими для промышленности. Таким образом Банк России лоббировал потребление импортных товаров вместо развития собственной промышленности.
Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров в свою очередь заявил NEWS.ru, что у аграрной промышленности нет проблем с импортозамещением, предприятия растут и экспортируют товар за границу. По некоторым позициям они могут уступать конкурирующим западным компаниям, которые предлагают дополнительные услуги, однако наделять кого-то дополнительными полномочиями для поиска виноватых не стоит, считает он.
У нас есть министерства и ведомства, которые этим занимаются. У нас есть счётная палата, у нас есть контрольно-надзорные органы, что мы будем городить ещё раз огород, — сказал политик.
Эксперт программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан считает, что импортозамещение, может быть, работало бы лучше при не столь высоком уровне коррупции и «гигантском уровне национализации». Однако, по его мнению, экономике нужно не импортозамещение, а развитие экспорта. Именно так действует Китай, заметил эксперт, а попытки заместить какой-то товар, как правило, приводят к производству продукции дороже и хуже оригинала.
Нужно специализироваться, делать то, что ты умеешь делать. А то, что ты не умеешь делать, нужно покупать. Так это устроено в развитых странах, — подчеркнул эксперт.
Мовчан считает, что попытка найти виноватых в провале импортозамещения — «классическая охота на ведьм, которая сейчас вполне естественна». По его словам, таким образом власти могут попытаться «переключить на что-то народный гнев». Однако коррупцию нельзя победить посадками отдельных чиновников, отметил финансист. С увеличением числа уголовных дел взятки просто становятся дороже из-за повышенных рисков. Избавиться же от них, по его мнению, можно «перестройкой всей системы», в том числе с целью сокращения государственного регулирования и увеличения свободы предпринимательства.