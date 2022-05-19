«Сделано в России»: власти найдут виновных в провале импортозамещения К процессу поиска могут привлечь Совбез, ФСБ, Госдуму и Совфед

Фото Максим Блинов/РИА Новости

В России следует не только переформатировать работу по развитию технологий, но и найти виновных в провале программы импортозамещения, заявил NEWS.ru источник, близкий к Совету безопасности РФ. По его словам, проблема достигла такого уровня, что вместо реального импортозамещения «банально клеили шильдики, что сделано в России». Источник не исключил, что в поиске ответственных за технологическое отставание могут задействовать Совбез, ФСБ, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Собеседник NEWS.ru отметил, что за долгое время России не удалось создать свою технологическую базу во многих сферах. Но даже там, где заместить иностранную продукцию удалось, с этим есть проблемы. В пример он привёл аппараты ИВЛ, которые действительно создаются в РФ: «На них можно работать, но они значительно уступают западным аналогам». По словам источника, есть мнение, что добиться успеха в импортозамещении удалось только в сельском хозяйстве, хотя «там тоже есть проблемы».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нам сейчас нужно эти программы (импортозамещения. — NEWS.ru) пересмотреть. Правильно было бы наказать тех, кто воровал, — подчеркнул он. — Почему [мы не делаем многих товаров]? Потому что часть нашей экономической элиты построено по принципу откатов, если будет производство, будет меньше откатов, чем от контрактов о закупках.

За последние восемь лет Китай смог сильно развить своё производство, а в России были «не заинтересованы в этом», поэтому «необходимо провести анализ, пересмотреть программу, выявить всех лоббистов, убрать их с этого рынка», высказал мнение собеседник NEWS.ru.

Позицию о пересмотре программы импортозамещения, по его словам, поддерживает секретарь Совбеза Николай Патрушев. Поиском виновных в провале должны заниматься Совбез, ФСБ и обе палаты парламента, «чтобы не было возможности договориться с теми, кто имеет большие финансовые возможности».

Первой с заявлением об импортозамещении выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она высказала мнение, что программу следует пересмотреть и актуализировать, так как в ней предусмотрены слишком плавные темпы, уверена она. Вслед за ней свою позицию высказал член СПЧ Кирилл Кабанов, который написал, что Матвиенко «достаточно мягко дает определение происходящему», а сам он может высказаться иначе: «Программа импортозамещения в значительной степени была провалена». Эту позицию поддержал комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах, — написал сенатор.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился со словами о провале импортозамещения. По его словам, невыполненные планы действительно есть, но экономика страны находится в агрессивных условиях и несмотря на это ведется напряженная работа.

Вице-президент Росптицесоюза, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Лисовский в разговоре с NEWS.ru согласился, что проблемы с импортозамещением в России есть. Однако, по его мнению, это результат не злого умысла и специальных действий, а искреннего заблуждения.

Почему-то все считали, что теперь мы все братья, мы в глобальном рынке, не надо страховаться, не надо стараться производить то, что у нас дороже производить, чем покупать, и тому подобное. Этот подход глубоко засел у либералов в правительстве, к сожалению, это дало такие результаты, — подчеркнул аграрий.

Он объяснил, что в России деньги не отправляли в экономику, а собирали в «кубышку», а высокая ставка рефинансирования Центробанка делала кредиты дешёвыми для населения, но дорогими для промышленности. Таким образом Банк России лоббировал потребление импортных товаров вместо развития собственной промышленности.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров в свою очередь заявил NEWS.ru, что у аграрной промышленности нет проблем с импортозамещением, предприятия растут и экспортируют товар за границу. По некоторым позициям они могут уступать конкурирующим западным компаниям, которые предлагают дополнительные услуги, однако наделять кого-то дополнительными полномочиями для поиска виноватых не стоит, считает он.

У нас есть министерства и ведомства, которые этим занимаются. У нас есть счётная палата, у нас есть контрольно-надзорные органы, что мы будем городить ещё раз огород, — сказал политик.

Эксперт программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан считает, что импортозамещение, может быть, работало бы лучше при не столь высоком уровне коррупции и «гигантском уровне национализации». Однако, по его мнению, экономике нужно не импортозамещение, а развитие экспорта. Именно так действует Китай, заметил эксперт, а попытки заместить какой-то товар, как правило, приводят к производству продукции дороже и хуже оригинала.

Нужно специализироваться, делать то, что ты умеешь делать. А то, что ты не умеешь делать, нужно покупать. Так это устроено в развитых странах, — подчеркнул эксперт.

Мовчан считает, что попытка найти виноватых в провале импортозамещения — «классическая охота на ведьм, которая сейчас вполне естественна». По его словам, таким образом власти могут попытаться «переключить на что-то народный гнев». Однако коррупцию нельзя победить посадками отдельных чиновников, отметил финансист. С увеличением числа уголовных дел взятки просто становятся дороже из-за повышенных рисков. Избавиться же от них, по его мнению, можно «перестройкой всей системы», в том числе с целью сокращения государственного регулирования и увеличения свободы предпринимательства.