В Совфеде объяснили, почему пробка на Крымском мосту не заканчивается Сенатор Цеков: пробка на Крымском мосту не заканчивается из-за усиленного досмотра и притока туристов

Фото: Роман Соколо/ТАСС

Пробка на Крымском мосту не заканчивается из-за усиленного досмотра на пропускном пункте, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, российские власти пытаются повысить уровень безопасности в период отпусков, из-за чего гражданам приходится долгое время стоять в пробке. Он отметил, что авиасообщение в Крым приостановлено, а на поезда невозможно приобрести билеты из-за увеличившегося спроса, поэтому россиянам приходится добираться к полуострову через Крымский мост.

На Крымском мосту образовалась пробка по двум причинам — повышение уровня безопасности проезда автотранспорта и увеличение потока людей. Граждане РФ поняли, что в Крыму отдыхать безопасно, при этом цены там гораздо ниже, чем в близлежащих регионах, и поехали отдыхать. С учетом того, что авиасообщения по направлению нет, останется два пути, как добраться. Железнодорожный транспорт — там вагоны переполнены и свободных мест практически нет. <...> Остается только Крымский мост, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что россияне могут добираться в Крым через сухопутный коридор, однако из-за опасений обстрелов этот вариант не рассматривается. По слова Цекова, усиленный досмотр на мосту был введен после взрыва на нем. Сейчас на дороге увеличили количество пунктов досмотра, и пробка постепенно может сократиться, отметил он.

Количество пунктов досмотра увеличили, контролируют добросовестность работы персонала, тем не менее пробка увеличивается, поэтому люди должны сразу вносить поправку во время своего путешествия. Сейчас пункты досмотра не уберут, безопасность не понизят, поэтому логично предположить, что путь увеличится на два-три часа, к этому нужно просто быть готовыми. Раньше уровень безопасности был гораздо ниже, после диверсии он повысился, это главная причина происходящего, — сказал член Совфеда.

Как сообщал 3 июля оперштаб Краснодарского края, пробка на Крымском мосту со стороны Кубани растянулась на 13 километров. Граждан призвали учитывать протяженность пробки и закладывать время на прохождение досмотра на дороге.

Первые сообщения о пробке на Крымском мосту стали поступать утром 1 июля. Первоначально протяженность затора составляла пять километров, а несколько часов спустя она увеличилась до девяти километров. Глава крымского Минтранса Николай Лукашенко объяснил создавшуюся ситуацию медленной работой служб досмотра на пропускном пункте. Он призвал россиян заранее готовить вещи для оперативного досмотра.