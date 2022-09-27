В Совфеде не планируют внеплановое заседание по новым субъектам России Сенатор Клишас заявил, что в Совфеде не планируется внеплановое заседание по новым субъектам РФ

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Совфед не планирует устраивать внеочередное заседание для утверждения законов, которые необходимы для вхождения новых субъектов в состав России по итогам референдумов в ДНР, ЛНР и на территориях, подконтрольных ВС РФ, заявил в разговоре с РИА Новости председатель СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он отметил, что следующее заседание должно пройти 4 октября.

Зачем? Совфед работает по утвержденному Советом палаты графику осенней сессии. Следующее заседание 4 октября, — ответил Клишас на вопрос о том, будут ли проводиться внеочередные заседания в Совфеде.

По данным экзитполов, 95% избирателей Запорожья проголосовали за вхождение в состав России.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что референдум по вопросу присоединения к Российской Федерации состоялся. По его словам, подавляющее большинство пришедших на избирательные участки поддержали присоединение области к России.