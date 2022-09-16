В Совете Федерации предложили проводить Генассамблею ООН в другой стране Вице-спикер СФ Косачев призвал перенести проведение Генассамблеи ООН в другую страну

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что все предпосылки к переносу сессии Генеральной Ассамблеи ООН из Нью-Йорка уже созрели из-за невыполнения обязательств США перед государствами — членами ООН. По словам политика, подобные мероприятия могут проходить в Женеве, Париже и даже в Москве. Он при этом назвал процесс переноса «дорогостоящим», а саму меру «крайней», пишут «Известия».

Если будут продолжаться такие нарушения, я бы ставил вопрос о переносе мероприятий, включая Генеральную Ассамблею ООН, в ту же Женеву или туда, где представлены институты ООН, например ЮНЕСКО в Париже, — поделился Косачев.

Он добавил, что есть еще несколько крупных городов, которые ассоциируются с ООН и могли бы проводить события такого масштаба.

Москва рассчитывает на своевременную, беспрепятственную выдачу американских виз всем российским делегатам и сопровождающим лицам на Генассамблею ООН, заявила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом дипломат подчеркнула, что официальных отказов от оформления американских виз российским делегатам пока не было.

Дипломат также подчеркнула, что на настоящий момент нет никакой информации относительно ограничений в перемещении по территории США для российской делегации. При этом вопрос логистики все еще остается открытым.