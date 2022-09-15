Захарова: Москва ожидает выдачу виз российской делегации на ГА ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Москва рассчитывает на своевременную, беспрепятственную выдачу американских виз всем российским делегатам и сопровождающим лицам на Генассамблею ООН, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом дипломат подчеркнула, что официальных отказов от оформления американских виз российским делегатам пока не было.

Многим членам российской делегации визы по-прежнему не выданы. Много заявок находятся в процессе обработки посольством США в Москве. Рассчитываем на своевременную, беспрепятственную выдачу американских виз всем российским делегатам и сопровождающим лицам. Официальных отказов от оформления виз членам делегации пока не было. Паспорта делегатов, которые еще не получили визы, американская сторона не возвращала, — заявила Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что на настоящий момент нет никакой информации относительно ограничений в перемещении по территории США для российской делегации. При этом вопрос логистики все еще остается открытым.

Ранее постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя заявил, что США пока не выдали визы большей части российской делегации для участия в Неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, официальный представитель российского внешнеполитичекого ведомства Мария Захарова и ряд членов делегации России на 77-й Генассамблее ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк.