В России проиндексируют более 40 видов выплат Минтруд: в России с 1 февраля проиндексируют более 40 выплат на 11,9%

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Более 40 выплат, пособий и компенсаций в России проиндексируют на 11,9% с 1 февраля, сообщила пресс-служба Минтруда. Как подчеркнул глава ведомства Антон Котяков, на 62,5 тысячи вырастет, в частности, размер материнского капитала на первого ребенка.

В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9 % будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки, — заявил министр.

Представители Минтруда указали, что коэффициент индексации рассчитан на основе данных Росстата, согласно которым индекс потребительских цен составил 111,94%.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что в России с февраля вырастет размер декретных выплат, а также маткапитала и выплат по уходу за ребенком. Эксперт добавила, что минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года увеличится с 7677,8 рублей до 8630 рублей. По ее словам, сумму сертификата материнского капитала на первого ребенка увеличат на 65 тысяч рублей до 589,5 тысячи рублей.