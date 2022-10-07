В России появятся новые обозначения платных и бесплатных парковок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Российской Федерации решило визуально разделить платные и бесплатные парковки, сообщается на сайте кабмина. Платные зоны будут обозначаться синими линиями, а бесплатные — белыми. У знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик: к традиционной букве P добавятся соответственно изображение монет и стилизованное изображение инвалида-колясочника.

Ещё одно нововведение — визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной — белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места, — сказано в сообщении.

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