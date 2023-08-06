В России появится государственная база народных сказок, танцев и обычаев Кабмин постановил создать в России госреестр сказок, танцев и обычаев

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В России создадут реестр объектов нематериального этнокультурного достояния, сообщила пресс-служба Правительства РФ. В новую базу данных будут вносить сведения о народных сказках, танцах, обрядах, традициях и обычаях. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния – сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев, — сказано в пресс-релизе.

Предполагается, что реестр позволит узнать о происхождении того или иного объекта, носителях и хранителях традиционной культуры. Оператором такой платформы назначили Министерство культуры России. Постановление подготовлено в рамках реализации закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации».

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить книгами библиотеки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, для новых регионов закупят 2,5 млн экземпляров изданий. Среди них будет народные сказки для детей и русская классика. Для достижения результата на этом направлении было принято решение выделить дополнительные средства из президентского фонда.