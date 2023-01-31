В России предложили создать Ассоциацию «спасения еды» Депутат Метелев рассказал о планах создания Ассоциации фудшеринга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России планируется создать Ассоциацию фудшеринга, которая будет сотрудничать с магазинами и благотворительными фондами, занимающимися «спасением еды», рассказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Пока что этот вопрос находится на этапе дискуссии, уточнил парламентарий «Парламентской газете».

Нам хотелось бы, чтобы это была первая половина 2023 года. И мы будем надеяться, что так и произойдет. Но для этого нужно, чтобы законопроект поддержали все заинтересованные в Госдуме и Правительстве, — рассказал Метелев о возможных сроках появления Ассоциации.

Саморегулируемая организация должна будет помогать региональным фондам наладить взаимодействия с магазинами, чтобы совершенствовать связанные с фудшерингом процессы, а также обеспечивать открытость и эффективность работы проекта. Если закон будет принят, торговые сети получат право передавать продукты с истекающим сроком годности и бытовые товары, которые по каким-либо причинам не могут оказаться на полках магазинов, благотворительным фондам. Фонды будут распределять товары нуждающимся.

Мы вносим изменения в части обеспечения защиты безопасности граждан при передаче им продуктов или иных товаров. В частности, планируется распространить на всех участников цепочки действие Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», — объяснил Метелев.

В сентябре 2022 Министерство промышленности и торговли России начали проработку законодательных решений для развития программы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность. К обсуждению вопроса также были привлечены представители торговых сетей.