В Минобороны рассказали, какие студенты не подлежат мобилизации Минобороны: студенты очных и вечерних отделений вузов не попадут под частичную мобилизацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобороны сообщили, что россияне, состоящие на воинском учёте по месту жительства и проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних (очно-заочных) отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации привлекаться не будут. Ранее указывалось, что студенты-заочники могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии.

Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются, — сказали в ведомстве.

Студент первого курса МФТИ ранее получил повестку с требованием явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания. 21 сентября он был задержан на несанкционированной протестной акции в центре Москвы. В отделении полиции ему и вручили повестку. Отмечается, что из отделения полиции молодой человек был направлен в суд, где ему дали семь суток ареста. 6 октября он должен будет явиться в военкомат для уточнения личной информации и вручения мобилизационного предписания.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тысяч человек, находящихся в запасе, это соответствует 1% имеющихся в стране ресурсов.