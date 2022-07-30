В МИД заявили о фактах перепродажи поставляемого на Украину оружия

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Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что поставляемое на Украину оружие продаётся в даркнете с доставкой в любые регионы планеты. Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру».

Дипломат пояснил, что это оружие то и дело всплывает на Ближнем Востоке, Балканах, в странах ЕС и в Юго-Восточной Азии. Объявлениями о продаже этого оружия буквально завален теневой интернет.

Это неминуемо ведёт к росту преступности и террористической активности, повышает риски эскалации существующих и возникновению новых вооружённых конфликтов по всему миру, — предупредил Руденко.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что крушение гружёного боеприпасами самолёта Ан-12 в Греции вскрыло схему продажи оружия Киевом. Он рассказал, что Украина может перепродавать оружие, поставляемое Западом, третьим странам. Кива считает, после ЧП западные страны пересмотрят механизм предоставления Украине вооружения и значительно сократят поставки.