В МИД рассказали о возможности нанесения ядерного удара по Украине

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Принципы и условия применения Россией ядерного оружия описаны в военной доктрине РФ. В ней необходимо искать ответ на вопрос, вероятно ли нанесение превентивного тактического удара по территории Украины, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

У нас есть военная доктрина, там всё написано. Она не даёт никакого иного толкования, кроме того, что там чёрным по белому, — сказал Грушко.

Так он ответил на вопрос, исключает ли Кремль возможность нанесения превентивного тактического ядерного удара по территории Украины.

Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания были утверждены в июне 2020 года указом президента России. Данным документом определяются принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода государства к применению ядерного оружия.

В документе сказано, что условиями, которые определяют возможность применения Россией ядерного оружия, являются: поступление подтверждённой информации о старте баллистических ракет, направленных на территорию России или её союзников, использование противником ядерного оружия или иных видов оружия массового уничтожения по территориям России и (или) её союзников, а также «воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в случае ядерной войны Россия сможет уничтожить страны НАТО за полчаса. Но он призвал не допускать возникновения ядерного конфликта.