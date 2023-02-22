В МИД предсказали, что будет с ядерной доктриной после решения по ДСНВ Рябков: Москва не намерена менять ядерную доктрину после решения по ДСНВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Россия не намерена вносить изменения в ядерную доктрину после решения о приостановлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости. По его словам, если обстоятельства этого потребуют, то будет проведен дополнительный анализ.

Не предполагается. <...> Если обстановка этого потребует, дополнительный анализ будет проведен, — сказал Рябков.

Он добавил, что сейчас идет речь о возможных контрмерах на неприемлемое поведение США, которые будут отрабатываться и изучаться на постоянной основе. При этом Рябков подчеркнул, что никаких оснований для того, чтобы сейчас делать выводы о внесении изменений в ядерную доктрину, «совершенно нет».

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора, и для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сообщил, что в Москве рассматривают реакцию Запада на решение РФ о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях как неготовность к переговорам.