В МИД ответили на слова Борреля о трибунале над россиянами МИД России: Борреля никто не наделял правом назначать россиян виновными

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В МИД РФ назвали предвзятым и не относящимся к правосудию предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля создать независимый трибунал для «привлечения россиян к ответственности» за действия на Украине, сообщает РИА Новости. В ведомстве также указали, что Борреля никто не наделял правом назначать виновных.

Его (Борреля. — NEWS.ru) высказывания в поддержку идеи некоего трибунала «для привлечения россиян к ответственности» уже по своим формулировкам изначально предвзяты и не имеют ничего общего с реальным правосудием. Никто не наделял его правом назначать виновных, — заявили в МИД.

В министерстве сделали акцент на том, что Боррель не реагирует на продолжающиеся обстрелы украинскими войсками мирных городов Донбасса. Там гибнут люди, но европейский чиновник не призывают к осуждению обстрелов и наказанию виновных. Его молчание является «свидетельством полной утраты какой-либо объективности», добавили в МИД.

Ранее на предложение Борреля по поводу трибунала для Россия ответили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал главе евродипломатии обратить внимание на преступления киевского режима в Донбассе, начиная с 2014 года. Он также отметил, что Боррель не пользуется авторитетом в России, а на его «непозволительные» заявления Москва будет реагировать соответствующим образом.