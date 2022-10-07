В МИД отреагировали на слова Зеленского о превентивном ударе по России Захарова: после слов Зеленского нет сомнений, что в Киеве неадекватно воспринимают реальность

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

После слов главы Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России не остается сомнений, что в Киеве воспринимают реальность неадекватно, таким мнением представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась в эфире Первого канала. Дипломат уверена, что украинские власти не понимают, чем чревато применение ядерного оружия и что такое ядерная энергетика.

Теперь я не знаю, у кого могут остаться сомнения в том, о чем действительно думают... Это говорит о неадекватности восприятия реальности и в принципе непонимания элементарного о том, что такое ядерное оружие, ядерная энергетика, — сказала Захарова.

Зеленский потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России накануне. По словам украинского лидера, на этот шаг необходимо пойти, чтобы исключить возможное применение ядерного оружия со стороны РФ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после заявлений Зеленского призвал мир обратить внимание на слова украинского президента. По его мнению, это не что иное, как призыв к началу мировой войны. Песков выразил уверенность, что США и Великобритания де-факто руководят действиями Киева, следовательно именно они должны нести ответственность за высказывания президента Украины.