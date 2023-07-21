«Не гнушается ничем»: Песков об угрозах Киева судам в Черном море Песков: заявления Украины по судам в Черном море представляют опасность

Фото: Serhii Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одесса, Украина

Заявления украинских властей о том, что теперь они будут рассматривать суда, направляющиеся по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы, несут в себе опасность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Таким образом он отреагировал на сообщение Минобороны Украины о том, что ведомство будет считать перевозчиками вооружений все суда, движущиеся в черноморские порты РФ.

Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим. Он не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность, — сказал он.

Песков также отметил, что в России проанализируют ситуацию и разработают необходимые рекомендации с целью минимизировать опасность для судов.

Ранее в Министерстве обороны Украины объявили о запрете на движение судов в северо-восточной части Черного моря и районе Керченского пролива. Таким образом Киев отреагировал на приостановку Россией реализации зерновой сделки и решение Минобороны РФ закрыть черноморский гуманитарный коридор.