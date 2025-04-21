В Кремле заявили о готовности Путина обсудить защиту гражданских объектов Песков: Путин готов обсудить с Киевом вопрос защиты гражданских объектов

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Президент России Владимир Путин готов обсуждать вопрос о ненанесении ударов по гражданской инфраструктуре именно с украинской стороной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства неоднократно озвучивал готовность к диалогу с Киевом. Новое предложение Москвы стало очередным шагом в этом направлении, добавил пресс-секретарь.

Когда президент говорил о возможности обсуждения темы ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, он имел в виду именно переговоры с украинской стороной, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Кремлю нечего добавить к данным Минобороны России о нарушении Киевом пасхального перемирия. По данным военного ведомства, за дни тишины было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска продолжили проведение военной операции на Украине после окончания пасхального перемирия. Временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары по российской территории.