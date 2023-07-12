В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Эрдогана Песков: разговора с Эрдоганом в графике Путина пока нет

Фото: Сергей Петров/Global Look Press

Разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в графике российского лидера Владимира Путина пока нет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос, ожидается ли контакт политиков до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля.

Пока нет, — сказал Песков.

Ранее Эрдоган сообщил, что Анкара продолжает переговоры, нацеленные на продление зернового соглашения, срок которого подходит к концу. Он отметил, что Путин высказал несколько предложений по вопросу продовольственного соглашения.

Переговоры президентов Турции и России ранее назвали «единственной надеждой» для продления зерновой сделки после 17 июля. По словам источника, знакомого с ситуацией, разговор двух лидеров может изменить ситуацию в непростой период.

Политолог Юрий Светов в свою очередь заявил, что продление зерновой сделки для России чревато тем, что Запад продолжит не выполнять обещания и договоренности. Он отметил, что Россия должна выйти из сделки на фоне сотрудничества Турции с Киевом, которая ждет положительного решения по данному вопросу от президента Владимира Путина.