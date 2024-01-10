В Кремле ответили на вопрос о прогрессе в мирном урегулировании на Украине Песков: прогресса по мирному урегулированию на Украине нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона не видит какого-либо прогресса в вопросе мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Спикер Кремля назвал странной ситуацию, при которой Киев обсуждает с другими странами «мирную формулу» украинского лидера Владимира Зеленского, но продолжает отказываться от диалога с Москвой.

По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота. Совершенно труднообъяснимые процессы по этой «мирной формуле» Зеленского: какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую «мирную формулу» без участия России. Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьезного, в этом плане нет, — сказал Песков.

Поскольку Украина не меняет свою позицию относительно переговоров, Россия продолжает спецоперацию, добавил он. При этом Песков рассказал, что президент Владимир Путин по несколько раз в сутки общается с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Таким образом он ответил на вопрос журналистов об обещании главы государства обсудить с министром организационные сбои, на которые жаловались участники СВО и их близкие.

Ранее западные СМИ писали, что в середине декабря советники по национальной безопасности Украины, ее союзники по G7 и некоторые страны Глобального Юга провели тайную встречу в Саудовской Аравии. Киев намеревался получить поддержку в пользу своих условий по мирным переговорам с Россией, но не достиг серьезного прогресса.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала эту встречу уже давно выработанной концепцией. По ее словам, шумиха вокруг Зеленского создается для того, чтобы поддерживать «иллюзию политической активности». Кроме того, это уводит внимание мировой аудитории от реальных процессов по возможному урегулированию ситуации на Украине.